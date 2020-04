NRW: Quarantänepflicht für Rückkehrer aus dem Ausland

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Kampf gegen das Coronavirus hat Nordrhein-Westfalen für Einreisende aus dem Ausland eine zweiwöchige Quarantäne angeordnet. Die entsprechende Verordnung ist in der Nacht zu Freitag in Kraft getreten, teilte die Staatskanzlei am Freitag mit. Die Regelung soll bis einschließlich 19. April gelten. Laut Verordnung müssen sich Menschen, die mehr als 72 Stunden im Ausland waren und dann nach Deutschland einreisen, «auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere Unterkunft» begeben und diese 14 Tage nicht verlassen. Zudem müssen sie sich bei den für sie zuständigen Behörden melden. Während der Quarantäne ist es Betroffenen laut Verordnung nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht «dem Hausstand des Aufenthaltsorts» angehören.

Von dpa