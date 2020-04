Motorradfahrer prallt gegen abbiegendes Auto: Lebensgefahr

Willich (dpa/lnw) - Ein Motorradfahrer ist in Willich (Kreis Viersen) mit einem Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Der 32-Jährige schwebte nach dem Unfall am Donnerstagabend in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 61-jährige Autofahrer bog mit seinem Fahrzeug ab, als ihm das Motorrad entgegenkam. Der Motorradfahrer flog über die Motorhaube und erlitt mehrere Knochenbrüche und innere Blutungen.

Von dpa