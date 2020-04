Kempen (dpa/lnw) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw ist ein Autofahrer in Kempen (Landkreis Viersen) schwer verletzt worden. Der 33-Jährige war am Donnerstag mit seinem Wagen in die Bundesstraße 509 eingebogen und übersah dabei den herannahenden Lastwagen, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa