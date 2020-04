Autos stoßen zusammen: Zwei Frauen in Wagen eingeklemmt

Bedburg-Hau (dpa/lnw) - Bei einem Zusammenstoß an einer Kreuzung in Bedburg-Hau (Kreis Kleve) sind am Freitagvormittag zwei Frauen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah eine 57 Jahre alte Autofahrerin offenbar das Auto eines 47-Jährigen, der gerade die Kreuzung überquerte und Vorfahrt hatte. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto der 57-Jährigen über die Kreuzung und gegen einen Zaun geschleudert, berichtete die Feuerwehr. Die Fahrerin und ihre 20 Jahre alte Beifahrerin wurden von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit. Die 20-Jährige kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die Insassen des zweiten Wagens, der 47 Jahre alte Fahrer und seine 14 Jahre alte Tochter, wurden nur leicht verletzt.

Von dpa