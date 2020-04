«Car-Freitag»: Polizei kontrolliert Treffen der Tuning-Szene

Dortmund (dpa/lnw) - Der «Car-Freitag» am Karfreitag gilt als Saisonauftakt in der Tuning-Szene. Deshalb hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen am Freitag verstärkt den Verkehr kontrolliert - mit Blick auf diese Szene. «Wir führen in der ganzen Stadt und auf den Autobahnen Kontrollen durch und werden das auch noch in der Nacht fortsetzen», sagte ein Sprecher der Dortmunder Polizei am Nachmittag. Schon zuvor hatte die Polizei in Dortmund angekündigt, Verstöße wie illegale Fahrwerksveränderungen oder Geschwindigkeitsüberschreitungen mit aller Konsequenz zu ahnden.

Von dpa