Umfrage: NRW-Bürger schätzen Krisenmanagement des Landes

Forsa-Chef Manfred Güllner sprach von einem typischen «Regierungsbonus in Krisenzeiten», der sich auch in der positiven Bewertung von Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) auswirke.

74 Prozent der Befragten in Nordrhein-Westfalen machten sich große Sorgen, dass die Wirtschaft in Deutschland in der Corona-Krise Schaden nimmt, meldet die Zeitung. Deutlich positiver werde die eigene finanzielle Lage bewertet: Fast zwei Drittel der Befragten machten sich keine (27 Prozent) oder nur geringe (35 Prozent) Sorgen ums eigene Geld.

Für die Erhebung hatte das Meinungsforschungsinstitut in der Zeit vom 6. bis 8. April 1084 wahlberechtigte Bürger Nordrhein-Westfalens befragt.