Coronavirus: Über 25 600 Infizierte und gut 12 000 Genesene

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 in NRW ist auf 25 651 gestiegen. Das waren 1152 Fälle mehr als am Karfreitag, wie das NRW-Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte. Seit Beginn der Epidemie wurden 534 Todesfälle im bevölkerungsreichsten Bundesland registriert, das waren 32 mehr als am Vortag. Zudem meldete das Ministerium am Samstag (Stand 11.30 Uhr) insgesamt 12 176 Genesene im Land - das waren 476 mehr als am Vormittag des Vortags.

Von dpa