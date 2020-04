Betrunkener «muss zu Freundin» und will fremdes Auto nehmen

Frechen (dpa/lnw) - Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntag bei Frechen im Rhein-Erft-Kreis einen Unfall verursacht und dann versucht, mit dem Auto eines Anderen wegzufahren. Der 26-Jährige sei in Schlangenlinien gefahren und dabei in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei am Montag mit. Er stieß demnach frontal mit dem Auto eines 34-Jährigen zusammen. Weil der 26-Jährige nach eigenen Angaben aber «dringend zu seiner Freundin musste», versuchte er zunächst, an ein anderes Auto zu gelangen und stürzte schließlich auf die Straße.

Von dpa