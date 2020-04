Lastwagen angezündet: Eine Million Euro Schaden

Soest (dpa/lnw) - Bei einem Feuer auf einem Firmengelände in Soest ist in der Nacht zu Montag ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. Nach ersten Erkenntnissen war auf einem überdachten Platz zunächst ein Lastwagen in Brand geraten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Von dort aus habe das Feuer auf zwei weitere Laster übergegriffen, alle drei Fahrzeuge seien ausgebrannt. Ein vierter Lkw, das Dach selbst sowie die darauf installierte Solaranlage wurden demnach stark beschädigt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Von dpa