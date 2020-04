Neuss (dpa/lnw) - Bei einem lebensgefährlichen Fluchtversuch vor der Polizei ist ein 43-jähriger in Neuss von seinem Balkon im fünften Stock gestürzt. Ein Busch habe seinen Sturz zwar noch abgemildert, der polizeibekannte Mann habe dennoch schwere Verletzungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.

Von dpa