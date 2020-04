Woelki will «schon bald» wieder Gottesdienst feiern

Köln (dpa/lnw) - Der Kölner Kardinal Rainer Woelki geht offenbar davon aus, dass das derzeit geltende strikte Gottesdienstverbot demnächst gelockert wird. «Ich hoffe sehr, dass wir mit Augenmaß und Sorgfalt schon bald wieder Gottesdienste feiern können», twitterte der Chef des größten deutschen Bistums am Dienstag. «Ich meine kein kopfloses Zurück zur Normalität, sondern Gottesdienste, in denen wir uns genau an die Regeln halten, die wir in den letzten Wochen gelernt haben.» Um einer Verbreitung des Coronavirus vorzubeugen, finden die Gottesdienste derzeit vor leeren Bänken statt und werden im Internet übertragen.

Von dpa