Ausbau von FC-Trainingsgelände: Entscheidung zur Sommerpause

Köln (dpa/lnw) - Ob Fußball-Bundesligist 1. FC Köln sein Trainingsgelände am Äußeren Grüngürtel der Rheinmetropole ausbauen darf, will der Stadtrat noch vor der Sommerpause entscheiden. Nach Informationen des «Kölner Stadt-Anzeiger» habe die Verwaltung sämtliche der mehr als 7000 Bürger-Stellungnahmen gesichtet und ausgewertet. «Wir bereiten zur Zeit die Beschlussvorlage für die Politik, und ich will das noch vor der Sommerpause in die Gremien einbringen», sagte Baudezernent Markus Greitemann.

Von dpa