Ärzte: Kinderschutz in Corona-Krise nicht vergessen

Köln (dpa) - Kinder- und Jugendärzte fordern in der Diskussion um eine Lockerung der Corona-Maßnahmen eine starke Beachtung der Situation von Kinder und Jugendlichen. «Sie brauchen schnell wieder Zugang zu Betreuungs- und Bildungsangeboten, gerade auch die sozial schwächeren unter ihnen», teilte der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) am Dienstag in Köln mit. Er verwies auf die Probleme, die es in Familien mit Vernachlässigung und Misshandlungen gebe. Lehrer und Erzieherinnen würden - neben vielen anderen - einen Beitrag leisten, diese zu erkennen und vorzubeugen.

Von dpa