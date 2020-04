Sägewerk brennt: Großeinsatz für Feuerwehr in Olpe

Olpe (dpa/lnw) - In Olpe ist am frühen Mittwochmorgen ein Sägewerk abgebrannt. Die Anlage stand gegen 2.30 Uhr in Flammen, 130 Einsatzkräfte wurden zum Einsatz gerufen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Als der Brand ausbrach, sei das Sägewerk menschenleer gewesen. Verletzt worden sei niemand, auch für Anwohner habe keine Gefahr bestanden. Weshalb und wo genau das Feuer auf dem Gelände ausbrach, war der Polizei zufolge zunächst unklar. Auch die Schadenshöhe stand in der Nacht noch nicht fest, da der Einsatz noch lief.

Von dpa