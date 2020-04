27-Jährige an der Wupper umgebracht: Haftbefehl erlassen

Wuppertal (dpa/lnw) - Nach der Tötung einer jungen Frau am Ufer der Wupper muss ein 43 Jahre alter Verdächtiger in Untersuchungshaft. Gegen ihn sei Haftbefehl erlassen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch auf Anfrage. Die Staatsanwaltschaft hatte Haftbefehl wegen Totschlags beantragt. Eindeutig sei die Beweislage derzeit aber nicht, hatte die ermittelnde Staatsanwältin gesagt. Der Mann zähle zum persönlichen Umfeld der 27-Jährigen.