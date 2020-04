Illegale Dopingmittel: Postpaket führt zu Großhändler

Essen (dpa/lnw) - Nach dem Fund von illegalen Dopingmitteln in einem Postpaket aus Bulgarien hat der Zoll in der Wohnung und am Arbeitsplatz des Empfängers weitere Ampullen und Tabletten sichergestellt. Das teilte das Zollfahndungsamt Essen am Mittwoch mit. «Nach unseren Erfahrungswerten hätte die Gesamtmenge im Endkonsumentenverkauf einen mittleren sechsstelligen Ertrag erzielen können», so eine Sprecherin.

Von dpa