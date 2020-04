Wasserschutzpolizei rettet Kalb «Annie» aus Rhein

Kleve (dpa/lnw) - Der erste Gang auf die Weide endete im Rhein: Die Wasserschutzpolizei hat in Kleve ein vier Monate altes Kälbchen gerettet, das in den Fluss geraten war. Nach Angaben der Beamten vom Mittwoch hatte der Landwirt am Dienstagnachmittag zufällig das Streifenboot gesehen und es über den Notruf auf Kalb «Annie» aufmerksam gemacht. «Die Beamten konnten das schwimmende Tier unbeschadet wieder in Richtung Ufer lotsen», erklärte die Polizei. Der Milchbauer wolle mit dem Kalb «in den nächsten Tagen einen weiteren Versuch auf der Weide wagen».

Von dpa