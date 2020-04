Gladbacher Neuhaus sieht Gute Chancen im Titelrennen

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Mittelfeldspieler Florian Neuhaus traut seinem Club nach einer möglichen Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Fußball-Bundesliga auch den Meistertitel zu. «Aktuell haben wir eine neue Situation. Ich glaube die Mannschaft, die die Situation am besten annimmt, hat die besten Chancen», sagte der 23-Jährige der «Bild»-Zeitung in einer Videoschalte am Mittwoch auf die Frage nach den Titelchancen des Clubs.

Von dpa