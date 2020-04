Sommer 2020 ohne CSD-Paraden

In München hieß es auf der Website: «Wir werden den Münchner CSD am 11./12. Juli in Teilen virtuell durchführen. Eine Verschiebung ist nicht angedacht.» Auch die große Hamburg-Pride-Demo am 1. August kann nicht stattfinden. Zahlreichere kleinere Städte hatten ihre CSDs zuvor schon abgesagt.

Die CSD-Paraden mit Zehntausenden Teilnehmern erinnern jeden Sommer an Ereignisse in New York 1969. Damals wehrten sich in der Christopher Street in Manhattan Besucher der Bar «Stonewall Inn» gegen willkürliche Kontrollen und Schikanen.

Die darauffolgenden Krawalle gelten als wichtiger Meilenstein der LGBTIQ-Bewegung. LGBTIQ steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans*, Intersexuelle und queere Menschen.