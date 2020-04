Mit Auto gegen Gebäude gekracht: Vier Schwerverletzte

Haan (dpa/lnw) - Ein 21 Jahre alter Autofahrer und drei 18-jährige Insassen sind in Haan (Kreis Mettmann) mit einem Wagen gegen eine Gebäudewand gekracht und schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die vier jungen Menschen in der Nacht zum Donnerstag in Krankenhäuser, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte der 21-Jährige in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Auto verloren. Er fuhr über eine Grünfläche, durchbrach die Umzäunung eines Firmengeländes und krachte gegen die Produktionshalle. Die Polizei beziffert den Schaden an dem Gebäude und dem zerstörten Auto auf etwa 35 000 Euro.

Von dpa