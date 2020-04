82-Jähriger musiziert in Klinikgarten für todkranke Frau

Moers (dpa/lnw) - Der 82-jährige Alfred Schroeter musiziert derzeit jeden Tag im Garten des St. Josef-Krankenhauses in Moers mit seiner Trompete für seine schwerkranke Frau. «Auch die anderen Patienten freuen sich über die musikalische Einlage», sagte eine Kliniksprecherin am Donnerstag. Am Osterwochenende habe sogar ein kleines Bläser-Ensemble der evangelischen Kirche im Garten aufgespielt.