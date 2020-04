Traktor kippt um: 35-Jähriger schwer verletzt

Eschweiler (dpa/lnw) - Ein 35-Jähriger ist in Eschweiler bei Aachen mit einem Traktor umgekippt und schwer verletzt worden. Sein 14 Jahre alter Sohn, der als Beifahrer auf dem Fahrzeug saß, erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach kam der 35-Jährige am Mittwochmorgen mit dem Traktor und einer angehängten Arbeitsmaschine aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrspur ab. Beim Versuch, gegenzusteuern, geriet das Gespann ins Schlingern und kippte schließlich um. Zeugen kümmerten sich um den Fahrer, bis Polizei und Rettungskräfte eintrafen. Vater und Sohn kamen ins Krankenhaus.

Von dpa