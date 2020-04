Ehrliche Finderin übergibt 20 000 Euro

Mülheim (dpa/lnw) - Eine 60-Jährige aus Mülheim an der Ruhr hat mehr als 20 000 Euro Bargeld gefunden - und nicht eingesteckt. Die Frau fand am Donnerstag im Vorraum einer Bankfiliale auf einem Geldautomaten eine schwarze Tasche. Inhalt: Geldscheine in Umschlägen verpackt und zwei Schlüssel, wie die Polizei mitteilte. Die Finderin gab die Tasche beim nahe gelegenen Einkaufszentrum ab, die Polizei wurde alarmiert. Die Beamten ermitteln nun, wem das Geld gehört.

Von dpa