Auto erfasst und verletzt Motorradfahrer in Herne

Herne (dpa/lnw) - Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist in Herne von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Beim Abbiegen habe ein 39 Jahre alter Autofahrer am Donnerstagabend das Motorrad übersehen, teilte die Polizei mit. Der Wagen erfasste den 20-Jährigen und schleuderte ihn gut 25 Meter weit auf die Straße. Er wurde schwer verletzt. Der Autofahrer erlitt einen Schock und wurde ambulant in einer Klinik behandelt.