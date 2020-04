Lehrerverband: Plan für Schulöffnungen «zu ambitioniert»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der nordrhein-westfälische Lehrerverband hält den Plan der Landesregierung für die schnelle Wiedereröffnung der Schulen in der Corona-Krise für schwer umsetzbar. «Der Zeitplan ist zu ambitioniert», sagte Verbandspräsident Andreas Bartsch der «Rheinischen Post» (Freitag). In NRW öffnen in der kommenden Woche die weiterführenden Schulen für Prüflinge. Bund und Länder hatten vereinbart, den in der Corona-Krise eingestellten Schulbetrieb in Deutschland schrittweise ab dem 4. Mai wieder aufzunehmen.

Von dpa