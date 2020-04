1. FC Köln «nicht ins Existenznöten»

Köln (dpa) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln befindet sich nach eigener Aussage trotz der Corona-Krise nicht in einem bedrohlichen Finanzzustand. «Der 1. FC Köln ist aktuell nicht in Existenznöten», versicherte Vizepräsident Eckhard Sauren am Donnerstagabend in einem «virtuellen Mitglieder-Stammtisch», aus dem die Kölner Medien zitieren. Finanz-Geschäftsführer Alexander Wehrle erklärte: «Natürlich müssen wir Gegenmaßnahmen anstreben, um auch gut durch die nächste Saison zu kommen. Aber wir sind weit weg, über eine Insolvenz zu sprechen.»

Von dpa