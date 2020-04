Polizei fasst Duo nach Einbruchserie: 18 Taten in NRW

Bielefeld/Gütersloh (dpa/lnw) - Die Polizei in Gütersloh ist einem international auftretenden Einbrecherduo auf die Spur gekommen. Sie nahm zwei Männer im Alter von 48 und 50 Jahren bei einem versuchten Delikt in Leopoldshöhe im Kreis Lippe fest, wie die Polizei Gütersloh und die Bielefelder Staatsanwaltschaft am Freitag gemeinsam mitteilten. Die beiden sollen allein in Nordrhein-Westfalen für 18 Wohnungs- und Geschäftseinbrüche verantwortlich sein. Einmal sollen sie auch im hessischen Korbach unterwegs gewesen sein. Weitere Taten verübten sie nach Angaben der Ermittler in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Luxemburg und Großbritannien. Der Gesamtschaden in Deutschland liegt demnach bei rund 200.000 Euro an. Gegen den Jüngeren lag bereits in Belgien ein Haftbefehl vor.

Von dpa