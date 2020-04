BAPs «Helden-Song» jetzt mit Bildern von Corona-Helfern

Köln (dpa/lnw) - Ende März hatte BAP-Sänger Wolfgang Niedecken dazu aufgerufen, ihm Fotos von Helfern in der Corona-Krise zu schicken. Die Bilder wollte er in das Video eines neuen Songs einbauen, den er als Hommage an die «Helden des Alltags» versteht. Nun ist das Video fertig. «Vielen Dank für all die tollen Fotos Eurer Corona-Helden», teilte der Kölsch-Rocker am Freitag mit. Es seien so viele gewesen, dass er leider nicht alle habe berücksichtigen können.

Von dpa