Zeuge stoppt wilde Unfallfahrt eines 70-Jährigen

Erftstadt (dpa/lnw) - Ein Zeuge hat die wilde Unfallfahrt eines 70-Jährigen in Erftstadt beendet. Dem 45-Jährigen war am Donnerstag ein vor ihm fahrender Wagen aufgefallen, der stark qualmte und schnell über eine Verkehrsinsel fuhr, wie die Polizei Rhein-Erft-Kreis am Freitag mitteilte. Außerdem beschädigte der Wagen mehrere Verkehrsschilder, geriet in den Gegenverkehr und fuhr über Gehwege. Als das Auto auf einem Parkplatz stehen blieb, stellte sich der Zeuge mit seinem Wagen vor das Unfallauto und rief die Polizei. Die eintreffenden Beamten beschlagnahmten den Führerschein des 70-jährigen Autofahrers. Da dieser laut Polizei einen verwirrten Eindruck machte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa