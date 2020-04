Fehler in der NRW-Corona-Statistik

Düsseldorf -

Das NRW-Gesundheitsministerium gibt auf seiner Internetseite jeden Tag Auskunft über die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in den einzelnen Kreisen und kreisfreien Städte. Daraus geht am Freitagmorgen hervor, dass in Köln die meisten Infektionen gemeldet wurden – vor dem Kreis Heinsberg, Aachen und dem Kreis Steinfurt. Doch ein möglicher Vergleich zwischen den Kreisen und Städten hinkte zuletzt an einigen Tagen.