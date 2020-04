Nach Zwangspause: Einzelhandel bereitet Wiederöffnung vor

Düsseldorf (dpa/lnw) - Vorbereiten für den Neustart ins Geschäftsleben: Nach der langen Pause wegen der Coronavirus-Pandemie werden viele Läden in NRW auf die Wiedereröffnung vorbereitet. Beispielsweise in Kölner Einkaufsmeile Schildergasse legte eine Mitarbeiterin eines Juweliergeschäfts am Freitag Schmuck in die leere Auslage. An einem Laden wurde ein Schild montiert, an einem anderen war das Schaufenster noch mit einer Plane verhängt. Ab Montag dürfen Geschäfte mit einer Verkaufsfläche bis 800 Quadratmeter wieder öffnen.

Von dpa