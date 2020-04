Frau gesteht Alkoholfahrten ohne Befragung

Ratingen (dpa/lnw) - Eine Randaliererin hat in Ratingen mehrere Trunkenheitsfahrten gestanden, noch bevor die Beamten sie überhaupt befragen konnten. Zeugen hatten zuvor gemeldet, dass die Frau Kinder «anpöbeln» würde, wie die Polizei Mettmann am Freitag mitteilte. Noch bevor die Beamten die 30-Jährige am Donnerstagabend darauf ansprechen konnten, gab sie zu, ohne Führerschein mit gefahren zu sein. Dieser sei ihr bereits bei einer Fahrt unter Alkoholeinfluss vor fünf Monaten weggenommen worden. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Frau erneut betrunken war.

Von dpa