Rentner muss drei Nächte in Flughäfen schlafen

Bad Oeynhausen -

Doppelter Schicksalsschlag in kürzester Zeit: Erst will Wilfried Dankert seiner Schwester bei der Beisetzung ihres Mannes auf einer griechischen Insel beistehen, dann ereilt ihn die Nachricht vom Tod seiner Mutter. Angekommen ist er auf der Insel bis heute nicht. Drei Nächte verbringt der 65-Jährige in Flughafengebäuden, bevor er den Hilfeversuch abbrechen muss.