Düsseldorf (dpa/lnw) - Landeswirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) hat den nordrhein-westfälischen Sonderweg verteidigt, Einrichtungshäuser ohne Größenbeschränkung wieder öffnen zu lassen. Das habe für NRW «besonders gute Gründe», sagte Pinkwart am Freitag in Düsseldorf. 62 Prozent aller in Deutschland verkauften Kücheneinrichtungen würden hier hergestellt.

Von dpa