Pinkwart: Soforthilfe auch für Selbständige gewähren

Düsseldorf (dpa/lnw) - Solo-Selbstständige sollten aus Sicht der nordrhein-westfälischen Landesregierung mehr Optionen für Corona-Hilfsprogramme gekommen. Sie sollten wählen können, ob sie zur Sicherung ihrer Lebenshaltungskosten das Soforthilfeprogramm oder die Grundsicherung nutzen könnten, schlug NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Freitag in Düsseldorf vor. NRW sei mit diesem Optionsmodell an den Bund herangetreten.

Von dpa