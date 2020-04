Coronavirus in NRW: 28 607 Infizierte und 17 023 Genesene

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen auf 28 607 seit Beginn der Pandemie gestiegen. Am Freitag waren das somit - Stand 14.00 Uhr - 607 Infektionen mehr als am Donnerstagmittag, wie das NRW-Gesundheitsministerium mitteilte. Auch die Zahl der Toten, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet wurden, stieg an: Im Vergleich zum Vortag kamen 48 Todesfälle hinzu, seit Beginn der Pandemie waren es so insgesamt 808. Die Anzahl der Genesenen stieg auf 17 023, das waren 1175 mehr als am Vortag.

Von dpa