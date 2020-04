Mann bei Corona-Kontrolle festgenommen

Brilon (dpa/lnw) - Bei der Kontrolle wegen der Corona-Regeln ist ein mit Haftbefehl gesuchter Mann in Brilon festgenommen worden. Die Beamten hatten am Donnerstagabend drei junge Männer kontrolliert, wie die Polizei im Hochsauerlandkreis am Freitag mitteilte. Ein 22-Jähriger war wegen einer Körperverletzung zu einer mehrmonatigen Haftstrafe verurteilt worden und wurde gesucht. Bei einem weiteren 22-Jährigen aus der Gruppe wurde Cannabis entdeckt. Die Beamten stellten die Drogen sicher.

Von dpa