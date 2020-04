Landesgartenschau öffnet nicht nach Plan wegen Corona

Kamp-Lintfort (dpa/lnw) - Die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort kann wegen der Corona-Krise nicht wie geplant am Montag eröffnen - als kleiner Ersatz sind aber Spaziergänge auf dem Gelände geplant. Die Einrichtungen blieben allerdings geschlossen, teilte die Schau am Freitag mit. Dazu zählen etwa die Blumenhalle, der Gärtnermarkt, die Ausstellungsgärten und die Auffahrt auf den Förderturm einer ehemaligen Steinkohlezeche. Auch Veranstaltungen finden erstmal nicht statt. Als neuer Termin für die Eröffnung wurde der 5. Mai genannt.

Von dpa