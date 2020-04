Wuppertal (dpa/lnw) - Ein 14-Jähriger hat sich am Steuer der Limousine seiner Eltern in Wuppertal eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Aufforderungen anzuhalten habe der Jugendliche missachtet und stattdessen diverse rote Ampeln überfahren, berichtete die Polizei am Freitag.

Von dpa