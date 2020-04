Kreuzfahrtschiff «Artania» reist aus Australien ab

Canberra/Bonn (dpa/lnw) - Das seit Ende März nach Corona-Infektionen an Bord in Australien ankernde Kreuzfahrtschiff «Artania» hat sich auf die Heimreise gemacht. Das Schiff des Bonner Reiseveranstalters Phoenix habe am Samstag den Hafen der Stadt Fremantle verlassen, bestätigte ein Sprecher des Innenministeriums des Bundesstaates Westaustralien auf Anfrage der Deutsche Presse-Agentur.

Von dpa