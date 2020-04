Zahl der Corona-Infizierten und Todesfälle steigt leicht an

Düsseldorf (dpa/lnw) - Von Samstag auf Sonntag ist die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten in Nordrhein-Westfalen nur verhältnismäßig leicht angestiegen. Das Gesundheitsministerium zählte am Sonntagmittag 29 580 Infizierte, wie aus einer Mitteilung hervorging. Am Vortag waren es 29 155. Die Zahl der zuvor positiv auf Sars-CoV-2 getesteten Todesfälle erhöhte sich auf 882, das sind 20 mehr als noch am Samstag. Erfreulicherweise stieg die Zahl der Genesenen deutlich stärker an: Am Sonntag waren bereits 18 036 Genesene bekannt und damit gut 500 mehr als am Vortag.

Von dpa