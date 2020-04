Ein Verletzter bei Feuer in Gelsenkirchener Wohnhaus

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Gelsenkirchen ist in der Nacht zu Montag ein Mann verletzt worden. Der bettlägerige Mann habe sich nicht selbst aus seiner Wohnung im Obergeschoss des dreistöckigen Hauses retten können, teilte die Feuerwehr mit. Einsatzkräfte brachten ihn aus dem Gebäude, er wurde mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Die übrigen Bewohner des Hauses retteten sich demnach schon vor Eintreffen der Feuerwehr ins Freie.

Von dpa