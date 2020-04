Betrunkene Fahrerin überholt Streifenwagen mit hohem Tempo

Erndtebrück (dpa/lnw) - Blau den Blaulichtwagen überholt: Mit zu hoher Geschwindigkeit hat eine betrunkene Fahrerin im Kreis Siegen-Wittgenstein nachts ausgerechnet einen Streifenwagen überholt. Kurz vor der Einfahrt in einen Ortsteil von Erndtebrück sei die 39-Jährige an dem Einsatzfahrzeug vorbei - und mit viel zu hohem Tempo weitergefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Erst nachdem die Beamten alle zur Verfügung stehenden Lichtsignale angefangen von Blaulicht über «Stop-Polizei» bis hin zur Lichthupe betätigt hatten, habe die Autofahrerin angehalten. Bei der Kontrolle in der Nacht zum Sonntag sei dann festgestellt worden, dass sie alkoholisiert unterwegs gewesen sei. Sie musste ihren Führerschein abgeben.

Von dpa