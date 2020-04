Scharfe Kritik von Lauterbach wegen Leverkusener Rheinbrücke

Leverkusen (dpa/lnw) - Der SPD-Politiker Karl Lauterbach hat die drohende Verzögerung beim Bau der Leverkusener Rheinbrücke kritisiert. «Mein Eindruck ist der, dass für Leverkusen immer gilt: Die billigste und für die Bürger oft auch ungesündeste Lösung ist die, die gewählt wird», sagte der Bundestagsabgeordnete für Leverkusen am Montag der Deutschen Presse-Agentur. In Städten wie Hamburg oder München könne er sich das kaum vorstellen. Landesverkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) planten ungeachtet der Bürgerproteste in Leverkusen einfach weiter.

Von dpa