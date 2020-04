Geldautomat in Bonn gesprengt: Anwohner erleidet Knalltrauma

Eine Zeugin hatte nach einem lauten Knall gegen 4.20 Uhr die Polizei alarmiert. Nach ersten Ermittlungen flüchteten mehrere Täter in einem dunklen Auto. Die Fahndung nach den Unbekannten blieb zunächst erfolglos. Ob die Täter an die Geldkassette gelangten und Beute machten, sagte der Polizeisprecher nicht. Der Bewohner mit dem Knalltrauma kam in ein Krankenhaus.

Bereits am Wochenende hatten Unbekannte an verschiedenen Orten in Nordrhein-Westfalen Geldautomaten gesprengt. In Mönchengladbach entstand bei einer Sprengung am Samstagmorgen hoher Sachschaden an einem Gebäude. Auch in Bochum und Meerbusch wurden in der Nacht zu Samstag Geldautomaten gesprengt. Wie viel Beute in diesen Fällen gemacht wurde, war zunächst unklar.