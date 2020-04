Nach Kampf mit Fahrradketten: 19-Jähriger niedergestochen

Hagen (dpa/lnw) - Nach einem heftigen Streit zwischen mehreren jungen Männern soll ein 19-Jähriger einen gleich alten Kontrahenten in der Hagener Innenstadt niedergestochen haben. Der Verletzte kam nach dem Vorfall von Freitagabend ins Krankenhaus und befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr, teilte die Polizei am Montag mit. Der Hauptverdächtige wurde festgenommen und kam in Untersuchungshaft, ihn erwartet ein Strafverfahren wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Opfer wie mutmaßlicher Täter waren laut Polizei Afghanen.

Von dpa