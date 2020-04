Fortuna Düsseldorf trainiert wieder im Arena-Sportpark

Düsseldorf (dpa) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf ist am Montag zum Training wieder in den Arena-Sportpark am Stadion zurückgekehrt und hat dort am Vormittag die erste Einheit absolviert. Die Profis hatten zuvor zwei Wochen das Nachwuchsleistungszentrum des Clubs am Flinger Broich für die eingeschränkten Übungseinheiten genutzt. Im Sportpark stehen Spielern und Trainern alle Kabinen und mehrere Räumlichkeiten zur Verfügung. Die Trainingseinheiten finden weiterhin unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Von dpa