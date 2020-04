Nachbar rettet 92-Jährige vor Brand in Erdgeschosswohnung

Essen (dpa/lnw) - Beherztes Handeln eines Nachbarn hat eine 92-Jährige in Essen womöglich vor schweren Verletzungen durch einen Brand bewahrt. Wie die Feuerwehr am Montag berichtete, war im Schlafzimmer der Erdgeschosswohnung der alten Frau am Sonntagabend ein kleineres Feuer ausgebrochen. Ein Rauchmelder habe ausgelöst, so dass ein nebenan lebender Polizist auf die Situation und den dichter werdenden Rauch aufmerksam wurde. Er rief die Feuerwehr, gelang über ein geöffnetes Fenster in die Wohnung und brachte die Frau ins Freie. Mit nur leichten Brandverletzungen kam sie in ein Krankenhaus. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Von dpa