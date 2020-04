NRW-Kammern warnen: Tourismus und Gastronomie droht Pleite

Ohne weitere unterstützende Maßnahmen steige das Insolvenzrisiko in den Branchen teils dramatisch an. Im Reisegewerbe erwarteten drei Viertel der befragten Unternehmen, dass sie in 2020 Insolvenz anmelden müssten. Im Gastgewerbe liege der Anteil bei 60 Prozent, im Einzelhandel immerhin noch bei 38 Prozent.

Angesichts der für viele Unternehmen absehbar noch länger ausbleibenden Umsätze sind die Betriebe erneut auf direkte Unterstützung angewiesen, sagte der Hauptgeschäftsführer von IHK NRW, Ralf Mittelstädt. Denn ohne eine Perspektive für das Wiederanlaufen erhöhten Kredite und Bürgschaften lediglich die Verbindlichkeiten.