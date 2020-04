Großeinsatz der Feuerwehr bei Waldbrand in Gummersbach

Gummersbach (dpa/lnw) - Ein Waldbrand in Gummersbach hat am Montagnachmittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. 50 bis 100 Menschen seien vorsorglich in Sicherheit gebracht worden - unter anderem aus einem Bauernhof, der sehr nah an den Flammen lag, sagte ein Feuerwehrsprecher. Außerdem seien die Bewohner einer Straße in Gummersbach aufgefordert worden, ihre Wohnungen zu verlassen. Rund 200 Feuerwehrleute seien im Einsatz. Verletzt worden sei bis zum frühen Abend niemand, sagte der Sprecher.

Von dpa